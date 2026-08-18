Motociclista de 42 años queda grave tras chocar en Pista El Dorado

El motociclista Jordan Guerrero, de 42 años, resultó con lesiones de consideración tras colisionar fuertemente contra la parte trasera de una camioneta marca Isuzu color gris matrícula M 319-270 en la pista El Dorado, en Managua.

Motociclista delicado tras estrellarse contra camioneta en Pista El Dorado

De acuerdo con los datos preliminares, el conductor de la moto color azul placa M 94-717 aparentemente circulaba a exceso de velocidad al momento del impacto, contra la camioneta que iba retrocediendo para incorporarse a la vía.

Producto del choque, la víctima sufrió múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue auxiliada y trasladada de emergencia hacia el Hospital Escuela Manolo Morales Peralta para recibir atención médica especializada.

El aparatoso accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes servirán a los agentes policiales para analizar la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

