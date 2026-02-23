Matteo Bocelli emocionó en el festival internacional de la canción de viña del mar con “Bésame mucho”

El cantante italiano Matteo Bocelli conquistó la Quinta Vergara con una presentación cargada de romanticismo y elegancia, logrando una conexión inmediata con el público chileno.

Durante su show, Matteo interpretó el clásico “Bésame Mucho”, tema que desató una ola de aplausos y suspiros entre los asistentes.

Además, incluyó en su repertorio otras baladas y canciones de corte clásico que resaltaron su poderosa voz y su estilo refinado, generando un ambiente íntimo en medio del imponente escenario del festival.

La reacción del llamado “Monstruo” no se hizo esperar. Tras una ovación prolongada, Matteo recibió la Gaviota de Plata, y ante la insistencia del público, también fue galardonado con la Gaviota de Oro, sellando así una noche memorable en su carrera.

Hijo del reconocido tenor Andrea Bocelli, el joven artista demostró que su talento trasciende el legado familiar y que continúa ganando terreno en los escenarios más importantes de Latinoamérica.

