Matagalpa: capturan a sujeto que ultimó a hombre para robarle en San Ramón

‎‎‎La Policía Nacional informó este lunes la captura del sujeto Juan José Sánchez García, de 21 años, como autor del homicidio de Martín Iván Palacios, ocurrido en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa.

Juan José Sánchez García, de 21 años

De acuerdo con el informe policial, el crimen se registró el pasado martes 17 de marzo en la comunidad El Horno, donde la víctima fue atacada con arma corto punzante, que le causaron múltiples heridas.

‎Las investigaciones señalan a Juan José Sánchez García, de 21 años, quien, motivado por el robo, agredió a la víctima utilizando un machete.

El sujeto fue capturado el miércoles 18 de marzo en plena vía pública, como resultado de un operativo policial en la zona de San Ramón, Matagalpa.

‎Tras su arresto, el detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público, instancia que se encargará de continuar con el proceso judicial correspondiente.

