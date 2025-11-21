Licor y velocidad: posibles causas de accidente que cobró vida de educadora en Ciudad Sandino

El supuesto exceso de velocidad y estado de ebriedad con que conducía el furgonero Hugo César Espinoza Álvarez, de 59 años, fueron las supuestas causas del accidente que le quitó la vida a la educadora Karen del Socorro Rojas Gaitán, de 40 años.

Karen del Socorro Rojas Gaitán, de 40 años

El accidente sucedió a la una de la tarde de ayer jueves frente a la empresa Colgate Palmolive localizada cerca del kilómetro 11.2 de la carretera nueva a León, en el municipio de Ciudad Sandino.

Karen del Socorro se transportaba en su moto estilo scooter color rojo, placa M 162-131, cuando fue impactada por el cabezal marca Freightliner, color celeste, matrícula CZ 6459, manejado por Hugo Espinoza, quien no guardó la distancia.

Al momento de sufrir el mortal accidente, Karen Rojas viajaba en la moto acompañada de un hijo de 16 años, tras haber participado en una despedida del año escolar junto a sus alumnos, quienes le entregaron una canasta básica como gesto de agradecimiento y cariño.

La infortunada habitaba en la zona 4 de Ciudad Sandino en donde dejó en la orfandad al hijo de 16 años y a otro menor.

Su vela fue realizada anoche en la que fue su casa, con el acompañamiento de decenas de personas, entre familiares, amigos y vecinos, quienes la recuerdan como un ser de luz, cariñosa, alegre y dedicada.

El furgonero Hugo César Espinoza Álvarez se encuentra detenido en la delegación policial correspondiente y en las próximas horas será puesto a la orden de la Fiscalía para su debida acusación ante las instancias judiciales.

