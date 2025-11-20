Profesora de Ciudad Sandino muere tras ser impactada en moto por furgón cerca de la Cuesta El Plomo

A causa de un trauma craneal severo y otras lesiones de gravedad, falleció la tarde de este jueves, la profesora Karen del Socorro Rojas Gaitán, de 40 años, después de haber sufrido un accidente de tránsito.

Karen Rojas Gaitán

Cazadores de noticias informaron que la infortunada se dirigía a bordo de una moto modelo Scooter hacia su casa ubicada en la zona 4 de Ciudad Sandino, y al pasar frente a la empresa Colgate, cerca del cruce de la Cuesta El Plomo, fue colisionada por detrás por un furgón que la hizo impactar contra otro vehículo que iba adelante.

Al momento del accidente, Karen iba acompañada de un hijo quien sufrió lesiones menores, en tanto ella quedó tumbada sobre el pavimento con la vista hacia el cielo, siendo atendida poco después por miembros de los bomberos.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones sufridas causó la muerte de Karen Rojas Gaitán en tanto agentes de la Policía de Tránsito detuvieron al conductor del furgón, mientras investigan las circunstancias en que ocurrió la fatalidad.

Karen era madre de dos hijos de 14 y ocho años respectivamente e impartía clases de primaria.

Tras el deceso, la UNAN – Managua dio a conocer una nota luctuosa en la que indica que Karen Rojas Gaitán era estudiante de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas del Área de Conocimiento de Educación, Artes y Humanidades.