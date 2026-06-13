Lanzador leonés Junior Téllez va a parar al hospital tras accidentarse en moto

El pitcher estelar del equipo de béisbol de León, Junior José Téllez Vanegas de 36 años, resultó con múltiples lesiones al colisionar en moto contra el camión manejado por Rodolfo Isidro Montiel Galo, de 42 años.

La colisión se registró la tarde de este sábado, a la altura del kilómetro 84.5 de la carretera León-Managua.

Téllez, fue trasladado por miembros de socorro al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de la ciudad de León, donde los médicos al revisarlo determinaron que sufrió trauma craneal leve, fractura costal, luxación de cadera y herida en el hombro, pero fuera de peligro.

Supuestamente, al momento del accidente, Junior Téllez andaba en estado de ebriedad y sin casco de protección.

Las autoridades policiales investigan mayores detalles sobre el accidente de tránsito para determinar la responsabilidad de los involucrados.

En tanto, la directiva del equipo Leones de León, emitieron un comunicado oficial para informar a la afición sobre el estado de salud de Junior Téller.

A continuación les compartimos el comunicado…