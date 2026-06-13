Joven sufre graves quemaduras al recibir potente descarga eléctrica en Praderas de Sandino

El obrero Bryan Rodríguez, de 21 años, resultó con graves quemaduras al recibir una descarga eléctrica de alto voltaje en la zona 1 de Residencial Praderas de Sandino, en el municipio de Ciudad Sandino

Cazadores de noticias dijeron que Rodríguez recibió la descarga mientras realizaba labores de construcción en una vivienda del sector.

El lesionado fue auxiliado por miembros de la Dirección General de Bomberos y trasladado en estado delicado al hospital de ese municipio.