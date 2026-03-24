Joven con graves lesiones tras colisionar moto contra camioneta en carretera a La Dalia

Con la pierna izquierda fracturada y trauma craneoencefálico resultó el joven José Adolfo Miranda Izaguirre, de 25 años, tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito la mañana de este martes.

Accidente en El Paraíso: Motocicleta destrozada

José Miranda, quien es habitante del barrio Aquiles Bonucci de la ciudad de Matagalpa, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial para recibir atención especializada.

El percance ocurrió aproximadamente a las 7:00 a.m. en el sector conocido como El Paraíso, sobre la carretera que conduce al municipio de El Tuma – La Dalia.

Miranda Izaguirre se desplazaba en una motocicleta que quedó completamente destrozada en su parte delantera tras impactar contra una camioneta, la cual también sufrió daños en el costado izquierdo, la capota y el parabrisas.

Testigos en la zona brindaron los primeros auxilios al joven motociclista mientras llegaban las unidades de emergencia.

Hasta el momento se manejan dos versiones sobre las causas que originaron la colisión; sin embargo, serán los agentes de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional quienes determinen las responsabilidades mediante el peritaje correspondiente en la escena.

