Jinotega: obrero agrícola es asesinado en comunidad El Francés de Wiwilí

El campesino Timoteo Espinoza Mondragón, de 38 años, fue asesinado ayer miércoles en la comunidad El Francés número 2, en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega.

El suceso tuvo lugar en el trayecto hacia la vivienda de la víctima, específicamente a un kilómetro de la escuela de la comunidad.

Según los reportes, Espinoza Mondragón regresaba de realizar labores de cercado en su propiedad en compañía de su hermano, Arturo Espinoza, cuando fueron interceptados por cuatro desconocidos que portaban armas de fuego largas y cubrían sus rostros con pasamontañas.

Los atacantes abrieron fuego contra Timoteo, provocándole la muerte de forma inmediata con varios disparos.

Tras el ataque, los delincuentes se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

Minutos después, familiares de la víctima llegaron al sitio del crimen para recuperar el cuerpo y trasladarlo a su casa de habitación.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del asesinado, por lo que efectivos de la Policía Nacional se han desplazado a la zona para realizar el peritaje correspondiente y tratar de identificar y dar con el paradero de los responsables.

