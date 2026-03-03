Jinotega: Dos hermanos son asesinados en supuesto pleito por propiedad en Wiwilí

Los hermanos Yorvin y Secundino Palacios Hoyes fueron ultimados a balazos y machetazos por varios sujetos que llegaron a buscar pleito a su propiedad ubicada en la comunidad Balawas, en Río Coco, municipio de Wiwilí, en el departamento de Jinotega.

Tragedia en Jinotega: Ataque mortal a familia Palacios Hoyes

Durante la despiadada agresión también resultó lesionado con un machetazo en la cara Fausto Palacios Hoyes, en tanto su hijo, Genaro Palacios Hoyes sufrió una herida de machete en el brazo derecho.

Los hechos ocurrieron a las 11 y media de la mañana de ayer lunes cuando un numeroso grupo de sujetos de supuesto origen miskito se presentó a la finca de la familia Palacios Hoyes discutiendo por problemas de tierra, y acto seguido los atacaron a tiros y machetazos.

Tanto los asesinados como los lesionados fueron trasladados por sus familiares a la microrregión de Ayapal, en tanto los autores de los crímenes huyeron con rumbo desconocido.

Un equipo de agentes policiales se trasladó al sitio de los hechos para realizar las investigaciones respectivas con el objetivo de identificar y localizar a los involucrados en los crímenes.

