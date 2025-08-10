Incendio arrasa con equipos de Discomovil valorados en miles de dólares en el barrio Cuba

Chispas de soldadura que cayeron sobre el techo de una bodega provocaron un incendio la tarde de hoy domingo, en la vivienda de doña Aura Martínez, de 39 años, habitante del barrio Cuba, en el distrito 2 de Managua.

En la bodega se guardaban equipos de Discomóvil valorados en 30 mil dólares, los que fueron consumidos por las llamas.

Doña Aura Martínez relató que su vecina contrató un soldador para que le emperlinara el techo, pero el obrero no tomó las medidas de precaución.

En las labores de soldadura, las virutas incandescentes cayeron sobre el techo y en el interior de la bodega de la casa de doña Aura, dando origen a las llamas.

La emergencia fue atendida por 12 Bomberos Unidos y 4 unidades contra incendios que fueron desplazadas al lugar.

PLANCHA PARA CABELLO CONECTADA

Las fuerzas bomberiles de Managua también sofocaron un incendio ocurrido el mediodía en la pieza de una cuartería ubicada en el barrio Javier Cuadra, en el distrito dos de Managua.

Las llamas se originaron en el cuarto de Silvia Aguilar Quintero, de 22 años, quien presuntamente dejó una plancha para cabello conectada.

La acción generó un recalentamiento en el sistema eléctrico y se originaron las llamas que acabaron con una moto eléctrica para niños, un ropero de madera, un espejo de pared, una cama matrimonial, un abanico y ropa de Silvia Aguilar y su hijo de años.

Al momento del incendio la fémina y su hijo no se encontraban en la pieza por lo cual no resultaron personas lesionadas.