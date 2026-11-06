Buscan burro valorado en mil dólares que desconocidos robaron en comunidad El Naranjo, en Somoto

Un llamado urgente a la población de Somoto y zonas aledañas realizó el ciudadano Marcio Amílcar Moncada, tras ser víctima del robo de un burro valorado en aproximadamente mil dólares.

El afectado se percató de la desaparición del animal en horas de la mañana, cuando acudió a buscarlo al potrero donde lo había dejado resguardado la tarde anterior.

En el lugar encontró los portones abiertos, lo que confirma que personas desconocidas ingresaron al terreno para sustraerlo.

Pese a realizar labores de búsqueda por distintas comunidades cercanas, don Marcio no ha obtenido datos sobre el paradero del equino, el cual representa un medio de trabajo fundamental para el sostén de su familia.

Si usted tiene información que permita dar con la ubicación del animal, puede comunicarse directamente al número telefónico 76 67 27 81. Se apela a la colaboración de la ciudadanía para apoyar a esta familia afectada.