Hombre pierde la vida al accidentarse en moto en la Pista Suburbana, Managua

El motociclista Abimael Moisés Garay, quien supuestamente laboraba para la Cervecería en Managua, falleció de forma inmediata tras accidentarse sobre la pista suburbana, en las inmediaciones de Plaza Natura.

Cazadores de noticias nos enviaron videos a nuestro número de WhatsApp 8711-0456 en el que se observa que luego de perder el control de la moto, el infortunado cayó dentro de una canaleta.

En los audios del video se escucha decir que el motorizado sufrió la amputación de su brazo derecho, el cual quedó a varios metros de distancia, y sufrió una grave herida en su cabeza.

La Policía se encuentra en el lugar realizando las investigaciones del caso y averiguando la identidad del fallecido.