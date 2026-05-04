Hombre de 50 años muere de un infarto en la salida norte de Estelí

El señor José Orlando Rodríguez González, 50 años, fue hallado muerto en los predios de la gasolinera ubicada en la salida norte de la ciudad de Estelí, la noche de este domingo.

Tragedia Estelí: Muere hombre de 50 años en gasolinera

Testigos del hecho manifestaron que José Orlando todos los fines de semana se iba a meter en una cantina cerca de la gasolinera, de donde salía bien “gaseado” hacia su casa.

José Orlando se desplazaba en una bicicleta color anaranjado, y al parecer se detuvo a descansar por el área donde las pipas descargan combustible, se sentó, sacó un inhalador que andaba, del que usan las personas con asma, y de pronto se desplomó hacia atrás, quedando muerto en el sitio.

Se presume que el hombre fue victima de un infarto, lo que será determinado mediante el examen de Medicina Legal en el hospital San Juan de Dios, en Estelí, hacia donde fue llevado su cuerpo.

El hombre habitaba en el barrio José Santos Zelaya, en el Diamante de las Segovias.

