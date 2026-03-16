Fuerzas policiales meten presos a 95 peligrosos delincuentes durante la última semana

Como resultados de los planes de seguridad ciudadana, la Policía Nacional capturó a 95 sujetos vinculados a diversos delitos de peligrosidad en diferentes puntos del territorio nacional, entre el lunes 9 y el domingo 15 de marzo.

En los distritos y municipios de Managua fueron detenidos 55 sujetos, entre estos 16 asaltantes, 17 autores de robos con violencia y 22 por robos con fuerza.

Asimismo, en los departamentos fueron detenidos 40 sujetos, entre ellos, tres por muertes homicidas en Chinandega y el Caribe Norte; y nueve por cometer asaltos en Matagalpa, Nueva Segovia, León, Chinandega y el Caribe Sur.

Lista de capturados en departamentos de Nicaragua

Otros seis sujetos fueron arrestados por realizar robos con violencia en Chinandega, León y Granada, ocho por robos con fuerza en Matagalpa, León, Jinotega, Rivas y Triángulo Minero.

En el mismo orden, cinco sujetos cayeron presos por tráfico de estupefacientes en Masaya y Rivas; y nueve por abastecimiento de drogas en Chinandega, León, Rivas y Masaya.

Entre las evidencias ocupadas están: 2 kilos de cocaína, 255 gramos de crack, 9 libras de marihuana, 11 celulares y dinero en efectivo; además, se ocuparon una escopeta, tres revólveres y una pistola.



