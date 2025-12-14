Fallece veterinario que día atrás chocó contra camión en Tipitapa

En el hospital Antonio Lenín Fonseca se rindió a la muerte hoy el médico veterinario Benito Noel Pérez Acevedo, de 40 años, quien el pasado 8 de diciembre, sufrió un violento accidente de tránsito, en Tipitapa.

Fallece veterinario Benito Pérez tras accidente en Tipitapa

El día de la fatalidad, Pérez Acevedo conducía un carro placa M-402-239 cuando chocó contra la parte trasera de un camión, en circunstancias investigadas por la policía.

A causa del potente impacto, el vehículo del médico veterinario salió de la vía y quedó con la parte frontal desbaratada dentro de una hondonada, a un lado de la carretera.

Gravemente lesionado, Benito Pérez fue trasladado por Bomberos Unidos de San Benito, al hospital Yolanda Mayorga, de Tipitapa.

Por la gravedad de las lesiones fue transferido posteriormente al hospital Antonio Lenín Fonseca, donde falleció a pesar de todos los cuidados médicos.

Benito Pérez Acevedo era propietario de la Veterinaria San Lázaro, ubicada en el barrio Fátima, en su natal Bluefields, a donde fue trasladado su cuerpo para darle cristiana sepultura.

