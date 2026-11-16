El señor Geovani José Mejía, de 65 años, falleció cuando era trasladado de emergencia hacia el Hospital Primario Yolanda Mayorga, tras sufrir graves lesiones principalmente en la cabeza al caer de forma accidental al fondo de una zanja.

El lamentable suceso se registró en las cercanías del colegio “Gaspar García Laviana”, en el municipio de Tipitapa.

De acuerdo con el relato de testigos, don Geovani caminaba en estado de ebriedad e intentó cruzar sobre un tablón; sin embargo, aunque la madera soportó su peso, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y descartar mano criminal, mientras el cuerpo del infortunado fue remitido al Instituto de Medicina Legal (IML) para determinar las causas exactas de su deceso.

