Hermanos pierden la vida al invadir carril con su motocicleta e impactar contra camioneta en Río San Juan

Iker Josué Morales Mendoza, de 16 años, falleció en el Hospital Lenin Fonseca por las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito la mañana del viernes en la Comarca Quinta Lidia, kilómetro 288 de San Carlos, en el departamento de Río San Juan.

Al momento del impacto el joven viajaba como pasajero de la motocicleta marca Yamaha, placa RJ 4124, conducida por su hermano Carlos Antonio Morales Mendoza, de 22 años, quien perdió la vida en el lugar.

El mortal accidente sucedió luego de Carlos Antonio invadió el carril contrario y colisionó contra una camioneta Hilux roja, placa CH 46173, conducida por Yuvelky Nohemia Ochoa Ordóñez, de 37 años.