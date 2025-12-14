Fallece jovencita que sufrió accidente de transito en comarca El Volcán, Jinotega

En el hospital Victoria Motta, en la ciudad de Jinotega, murió la noche de este domingo la jovencita Damaris del Carmen García, de 16 años, víctima de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito.

Damaris del Carmen García

La información preliminar del hecho revela que Damaris del Carmen manejaba una motocicleta, cuando perdió el control luego que otro vehículo le invadiera el carril, hecho ocurrido en la comarca el Volcán.

Damaris del Carmen derrapó sobre el pavimento, resultando severamente lesionada, por lo cual fue llevada al hospital de la ciudad de Las Brumas, en donde pese al esfuerzo medico termino rindiéndose a la muerte.

La policía del municipio de Jinotega investiga la tragedia.