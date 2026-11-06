Padre fallece ahogado después de salvar a su hijo en una poza de Achuapa

El señor José Antonio Cerros Calderón, de 54 años, falleció por sumersión la mañana de este jueves en la conocida Poza Azul, ubicada en la comarca Piedra Gorda, municipio de Achuapa, León.

La tragedia ocurrió cuando el hombre lanzó a su perro al agua y, al notar que la mascota no salía, pidió auxilio a su hijo de 16 años.

El adolescente resbaló de una piedra y cayó al agua, comenzando a ahogarse debido a que no sabía nadar.

Al ver a su hijo en peligro inminente, Cerros Calderón se lanzó a la poza, logrando poner a salvo al menor en la orilla. Sin embargo, en la maniobra fue arrastrado por la corriente y no logró salir con vida.

El cuerpo fue posteriormente recuperado por habitantes de la zona y entregado a sus familiares para sus honras fúnebres.

Las autoridades locales y pobladores lamentan el trágico suceso donde un padre entregó su vida para salvar a su hijo.

