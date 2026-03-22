Encuentran cuerpo de joven leonés ahogado en playa Paso Caballos

La madrugada de hoy domingo fue encontrado el cuerpo del joven Javier Felipe Solís Rojas, de 18 años, quien la tarde del sábado pereció ahogado en el balneario Paso Caballo, ubicado en Corinto, Chinandega.

Javier Felipe Solís Rojas, de 18 años

El cuerpo fue localizado en el sector del Barco Quemado, de donde fue extraído y entregado a sus padres, para darle cristiana sepultura.

Javier Solís era originario de la comarca El Barro, ubicada en el municipio de Malpaisillo, departamento de León, donde se realizan sus honras fúnebres.

Según los registros del caso, al momento de la fatalidad, el ahora occiso se daba un chapuzón junto a Joel Duarte Rojas, de 15 años y Roberto Carlos Andino Reyes de 20.

En ese momento fueron sorprendidos por una fuerte ola que los arrastró mar adentro, sin embargo, los bañistas solo lograron rescatar con vida a Joel y Roberto quienes fueron trasladados a un hospital.

Doña Yoan Rojas Munguía, de 43 años, madre del fallecido, precisó que participaban en una excursión para divertirse, sin imaginar que todo terminaría en tragedia.

