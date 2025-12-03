Ejército de Nicaragua retuvo a seis personas que realizaban acciones ilegales en Río San Juan

El Ejército de Nicaragua informó que entre el 28 de noviembre y el 1º. de diciembre de 2025, a través del Destacamento Militar Sur, retuvo a seis personas que realizan actividades ilegales en los municipios de San Carlos y El Castillo, departamento de Río San Juan.

En la comunidad Las Cruces, se retuvo a los nicaragüenses Nicolás Rodríguez González y María Auxiliadora Cerda Núñez, a quienes se les ocupó 200 galones de diésel, 1 radio portátil de uso comercial y 100 libras de cal, que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Asimismo, en la comunidad El Sarnoso, se retuvo al nicaragüense Rolando Rosario Flores Espinoza y un menor de edad, a quienes se les ocupó 2 tómbolas y 2 generadores eléctricos, que eran utilizados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Por otro lado, en la comunidad La Ñoca, se retuvo a los costarricenses Raúl Antonio Malespín Molina y Gilmer Manuel Ruiz Jirón, quienes a bordo de 1 camión pretendían trasladar de manera ilegal por paso no habilitado hacia Costa Rica 5 semovientes y un millón setenta mil colones, sin justificar su procedencia, violentando las leyes establecidas en el país.

Los retenidos, semovientes y demás medios ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.