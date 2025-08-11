Ejército confirma retención de sujeto que decapitó a su colega de tragos en Matagalpa

El Ejército de Nicaragua confirmó este lunes en una nota informativa que el pasado 8 de agosto retuvo al sujeto Carlos José Rivera Duarte, de 31 años de edad, quien estaba circulado por diversos ilícitos.

Asesinato en San Ramón: Julio César Aguilar a machetazos

La retención fue realizada a través de servicios operativos del 6 Comando Militar Regional, en la comunidad San Antonio Upa, en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa.

El retenido fue entregado por los efectivos del Ejército a las autoridades correspondientes.

Carlos Rivera Castro fue señalado como autor de la decapitación de Julio César Aguilar Martínez, de 36 años, cometida la mañana del pasado martes 5 de agosto.

De acuerdo con las investigaciones, ambos estaban bebiendo guaro en un camino de San Ramón, cuando empezaron a discutir y de pronto Carlos José sacó un machete, decapitó a Julio César y se llevó su cabeza, botándola varios kilómetros adelante.

Carlos Rivera Castro estaba circulado desde el año 2016 por otro asesinato cometido en el departamento de Jinotega, y tras su detención, quedó a la espera del debido proceso judicial por ambos crímenes.