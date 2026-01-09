Delincuente arranca placa de motocicleta y luego se la roba de la acera de una vivienda en Estelí

Una motocicleta marca genesis125 valorada en mil 200 dólares fue robada cuando su dueño Edicxon Siles Fuentes, la tenía estacionada en la acera de su vivienda ubicada en el barrio José Benito Escobar de la ciudad de Estelí.

Robo de motocicleta Genesis125 en Estelí: dueño pide ayuda

Cámaras de seguridad captan el momento que el delincuente se lleva la motocicleta, después de haberle arrancado la placa y botarla cerca del lugar donde cometió el delito.

El caso es investigado por la Policía Nacional y el dueño de la moto pidió a las personas que sepa de la ubicación de la motocicleta o del delincuente que lo reporten al 118.