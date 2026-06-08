Dan último adiós a matrimonio fallecido en accidente en San Rafael del Sur
En medio de profundas muestras de dolor y consternación, familiares, amigos y miembros de la comunidad dieron el último adiós al matrimonio conformado por Elia del Socorro Gutiérrez Porras y Francisco José Acevedo Romero, de 58 años, quienes fueron sepultados juntos la mañana de este lunes en el cementerio municipal de San Rafael del Sur.
Como parte de un emotivo homenaje, el gremio de camioneros y amigos cercanos a don Francisco decidieron trasladar ambos féretros a bordo de un furgón en caravana hacia el camposanto donde ahora descansan en paz.
Sus seres queridos despidieron a la pareja entre lágrimas, consternados ante la repentina e irreparable pérdida de los esposos.
La tragedia que cobró la vida del matrimonio ocurrió la noche del pasado sábado, cuando ambos viajaban a bordo de una motocicleta en la carretera hacia Masachapa, específicamente en la entrada a la comunidad Los Vivas.
En ese punto, la pareja fue impactada por un vehículo conducido por Delian Cruz Estrada, de 28 años, quien manejaba en estado de ebriedad y le provocó la muerte a los dos.