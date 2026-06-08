Dan último adiós a matrimonio fallecido en accidente en San Rafael del Sur

En medio de profundas muestras de dolor y consternación, familiares, amigos y miembros de la comunidad dieron el último adiós al matrimonio conformado por Elia del Socorro Gutiérrez Porras y Francisco José Acevedo Romero, de 58 años, quienes fueron sepultados juntos la mañana de este lunes en el cementerio municipal de San Rafael del Sur.

Francisco José Acevedo Romero y su esposa Elia del Socorro Gutiérrez Porras

Como parte de un emotivo homenaje, el gremio de camioneros y amigos cercanos a don Francisco decidieron trasladar ambos féretros a bordo de un furgón en caravana hacia el camposanto donde ahora descansan en paz.

Sus seres queridos despidieron a la pareja entre lágrimas, consternados ante la repentina e irreparable pérdida de los esposos.

La tragedia que cobró la vida del matrimonio ocurrió la noche del pasado sábado, cuando ambos viajaban a bordo de una motocicleta en la carretera hacia Masachapa, específicamente en la entrada a la comunidad Los Vivas.

En ese punto, la pareja fue impactada por un vehículo conducido por Delian Cruz Estrada, de 28 años, quien manejaba en estado de ebriedad y le provocó la muerte a los dos.



