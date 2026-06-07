Conductor borracho mata a matrimonio que regresaba de culto evangélico en San Rafael del Sur

El motociclista Francisco Acevedo Romero, de 59 años, y su esposa Elia Gutiérrez Porras, de 52, murieron la noche el sábado impactados por una camioneta conducida en estado de ebriedad por Delian Cruz Estrada, de 28 años.

Francisco José Acevedo Romero y su esposa Elia del Socorro Gutiérrez Porras

La fatalidad ocurrió en el kilómetro 56 de la carretera San Rafael del Sur – Masachapa, cuando la pareja regresaba de un culto evangélico a bordo de la moto placa M 331-636.

Según las investigaciones, al llegar al sector de Poza Azul, Delian Cruz invadió el carril contrario con su camioneta placa M 056-456 y chocó de manera frontal a la pareja.

A causa del impacto, las víctimas sufrieron múltiples lesiones graves que les causaron una muerte casi inmediata.

