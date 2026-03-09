Costa Rica: motociclista nicaragüense muere en accidente de tránsito en Puntarenas

Un motociclista nicaragüense de apellido Mejía, de unos 30 años, falleció este fin de semana en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 27, en Esparza, Puntarenas, Costa Rica.

El compatriota choco de frente contra un automotor, cuyo conductor huyo del sitio.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue para la respectiva autopsia, mientras el caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del accidente que causó la muerte del nicaragüense de apellido Mejía.

