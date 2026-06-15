Conductor fallece minutos después de volcarse camioneta en Mateare

En el hospital Antonio Lenin Fonseca, murió esta madrugada el señor Ernesto Javier Gómez López, de 49 años, debido al trauma cerrado de tórax y de abdomen al volcarse la camioneta que conducía en la carretera Nueva a León.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Ernesto Javier conducía la camioneta a exceso de velocidad y al pasar por un bache que no observó en la carretera sector de Mateare, perdió el control y dio varias volteretas, sufriendo las graves lesiones.

Se conoció que Ernesto Javier Gómez López fue llevado al Centro de Salud de Mateare, de donde fue transferido al hospital Lenin Fonseca, falleciendo a las 12:30 de la madrugada de hoy lunes.

El ahora occiso residía en residencial Ciudad Doral, en el municipio de Ciudad Sandino.



