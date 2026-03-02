Chontales: Por mediar en pleito ajeno, hombre de 58 años muere macheteado

La mañana de hoy lunes se rindió ante la muerte Denis Antonio Mejía Sandoval, de 58 años, a causa de un profundo machetazo en el pecho que recibió la noche de ayer domingo.

Denis Antonio Mejía Sandoval, de 58 años

Los informes indican que el lamentable hecho ocurrió en la finca La Esperanza, localizada en el sector de Burro Negro, en la comarca Las Pavas, de Acoyapa, Chontales.

Pobladores indicaron que Denis Mejía estaba acostado cuando escuchó que fuera de su casa había una fuerte discusión, por lo que salió a separar a los contendientes para evitar una desgracia.

Sin embargo, en ese momento uno de los que estaba peleando desenvainó un filoso machete y se lo descargó con fuerza a Denis en el pecho, causándole una enorme herida.

A pesar de que Denis Mejía fue llevado a un centro asistencial de manera casi inmediata, los esfuerzos médicos por salvarle la vida resultaron infructuosos ante la gravedad de la herida.

Las autoridades policiales de la zona se encuentran investigando el caso para identificar y buscar al autor del machetazo que acabó con la vida de Denis Mejía Sandoval.

