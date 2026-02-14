Caribe Sur: Ciclista impactado por carreta que se desprendió de una camioneta muere por paro cardíaco

En el hospital Primario de Muelle de los Bueyes, Caribe Sur, se rindió a la muerte el ciclista Israel Aragón Masis de 51 años, debido al paro cardíaco que le provocaron las graves lesiones que sufrió al ser impactado por una carreta que se desprendió de una camioneta que la halaba.

Cazadores de noticias informaron que el ciclista se desplazaba detrás de la camioneta y al desprenderse la carreta lo prensó contra un rótulo.

En un intento por salvar la vida de don Israel Aragón, buenos samaritanos lo trasladaron al hospital de Muelle de los Bueyes, donde fue estabilizado y remitido al hospital de Nueva Guinea, sin embargo, la muerte le sorprendió al sufrir un paro cardíaco.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles de la tragedia vial.