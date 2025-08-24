Capturan en Masaya a sujeto por robar 100 plátanos verdes

Preso en la ciudad de Masaya se encuentra el sujeto Froilán Cano Téllez, quien fue capturado llevando consigo un saco lleno con plátanos verdes que se robó en una finca.

Froilán, quien es conocido en el bajo mundo como “Chompipe Guapo” fue detenido cerca de la rotonda Las Flores, cuando parecía zompopo llevando a tuto el saco con 100 plátanos en su interior.

“Chompipe Guapo” era el azote de las fincas ubicadas entre las comarcas Las Flores y Poma, en Masaya, en donde se metía a robar todo lo que podía, delito por el cual enfrentara a la justicia en los próximos días.