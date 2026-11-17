Como resultado de los planes de seguridad ciudadana, desarrollados entre el martes 10 y el lunes 16 de noviembre, la Policía Nacional capturó a 13 sujetos señalados de cometer delitos de peligrosidad en el departamento de Masaya.

Entre los detenidos figuran dos por tentativas de homicidio en los municipios de Masaya y La Concepción, uno por robo con violencia en la ciudad de Masaya, y cuatro más por robo con fuerza en los municipios de Masaya y Catarina.

Asimismo, las autoridades lograron la captura de tres abastecedores de droga en los municipios de Masaya, Niquinohomo y Masatepe, así como la detención de dos personas vinculadas al delito de violación en Nindirí y Niquinohomo, y un sujeto más señalado por abuso sexual en el municipio de San Juan de Oriente.

De manera paralela, la institución del orden ejecutó un amplio plan preventivo que garantizó la seguridad escolar, el resguardo en destinos turísticos, centros recreativos y balnearios, además de brindar cobertura policial a las actividades deportivas, tradicionales y a la entrega del Bono Presidencial 2026 a los nuevos bachilleres.

También se realizaron visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las mujeres, los accidentes de tránsito e incendios, manteniendo regulación vial en los principales tramos de carretera, al tiempo que se reiteró el llamado a conductores, peatones y pasajeros a no conducir en estado de ebriedad ni a exceso de velocidad y respetar las señales de tránsito para proteger la vida.

