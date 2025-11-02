Capturan al «Gorgolón» por crimen de tomador en el barrio Cuba, Managua

Don Roberto Gutiérrez Arróliga, de 52 años, murió la noche del sábado a manos de otro hombre conocido como Jefferson, alias “Gargolón”, en el barrio Cuba, ubicado en el distrito 2 de Managua.

Muerte de don Roberto Gutiérrez en barrio Cuba, Managua

Sobre el hecho hay dos versiones, una de ellas indica que don Roberto estaba ingiriendo licor con varios conocidos en la vía pública, cuando en un supuesto pleito al calor de los tragos, Jefferson lo empujó por causas desconocidas.

En la caída, don Roberto impactó la cabeza contra una cuneta, sufriendo una fractura en el cráneo que le causó la muerte cuando era trasladado en la camioneta de un vecino al hospital Lenín Fonseca.

SUPUESTO ROBO

Otra de las versiones indica que el “Gargolón” derribó a golpes a la víctima, y una vez en el suelo lo remató a patadas para robarle las chinelas y la billetera con dinero que portaba.

Gerardo Gutiérrez, hermano del ahora occiso, detalló que las autoridades de la estacón 2 de policía, ya capturaron al responsable del hecho para que responda por este caso.

Don Roberto Gutiérrez era soltero y tenía poco tiempo de estar laborando en una tienda china.

