Agentes de la Policía Nacional capturaron al sujeto Jonny Ramón Dormuz Montenegro, de 34 años, durante un operativo de seguridad ciudadana ejecutado en la comarca Antioquia en Jinotega.

La detención se registró luego que oficiales practicaron una requisa al sospechoso y le ocuparon dentro de su mochila una bolsa plástica conteniendo hierba verde, la cual arrojó un peso de 554.9 gramos de marihuana.

El detenido junto con la evidencia ocupada fue trasladado a la delegación policial y será remitido ante las autoridades competentes de Jinotega para enfrentar el debido proceso judicial por el presunto delito de posesión de estupefacientes.

