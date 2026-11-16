El sujeto José Santos Sánchez Espinoza, de 45 años, fue capturado por la Policía Nacional en el departamento de Matagalpa, durante un operativo en una vivienda donde le incautaron 11 libras de marihuana.

José Santos Sánchez Espinoza

Las autoridades detallaron que la captura del sujeto y la ocupación de la droga fue realizada la tarde del miércoles 11 de noviembre, en la comarca El Carmen Número 2, del municipio de El Tuma-La Dalia.

En su informe, la Policía detalló que, en la requisa a José Santos Sánchez Espinoza, se le incautó una mochila que contenía siete óvulos de marihuana, con un peso de once libras.