Capturan a 85 delincuentes por diferentes delitos cometidos en el país

Las autoridades policiales, informan que en la semana del 2 al 8 de marzo 2026, fueron puestos tras las rejas, 85 delincuentes, de los cuales, 53 fueron capturados en los distritos de Managua y sus municipios.

Capturas masivas en Managua por delitos variados

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, precisó que 49 de los arrestados en el departamento de Managua, están involucrados en diferentes modalidades de robos y 4, por abastecimiento de drogas.

Y en los departamentos, 13 presos por abastecimiento y tráfico de drogas, y 2 más, por muertes homicidas en los departamentos de Río San Juan y Matagalpa.

A los señalados se les ocupó 3 kilogramos de cocaína, 224 gramos de crack, 5 libras de marihuana, una pesa digital, 10 celulares y dinero en efectivo.

