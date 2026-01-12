Capturan a 71 sujetos por delitos de peligrosidad en diferentes puntos del país

Como resultado del enfrentamiento a la delincuencia, entre el lunes 5 y el domingo 11 de enero de 2026, la Policía Nacional capturó a 71 sujetos señalados de cometer delitos de alta peligrosidad en diferentes puntos del país.

Las autoridades indicaron que durante ese periodo, en Nicaragua se registraron dos muertes homicidas, 22 robos con intimidación, 27 robos con violencia y 30 Robos con fuerza

En el departamento de Managua y sus municipios, la Policía capturó a 53 sujetos, entre estos 16 por cometer robos con intimidación, 14 por robos con violencia, 16 por robos con fuerza y 6 por abastecimiento de drogas.

A los detenidos en el departamento de Managua se les incautaron como evidencias, dos libras de marihuana, 130 gramos de cocaína, 72 gramos de crack y dinero en efectivo.

Asimismo, en la semana se capturó a 18 delincuentes en el resto del país, entre estos, uno por asalto en el Triángulo Minero, dos por robos con violencia Granada y León, 7 por robos con fuerza en León, Chontales y Masaya, dos por tráfico de drogas en Matagalpa y Nueva Guinea, y 6 abastecedores de drogas en León.

Como evidencias ocupadas en los departamentos están 3 kilos de cocaína, 123 gramos de crack, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo.

