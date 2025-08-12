type here...
Sucesos

Cable flojo de la batería causa incendio que destruye parcialmente automóvil en Managua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con el motor y el sistema eléctrico quemado quedó un auto Nissan color gris placas M 174-545 luego de tomar fuego a las 11 y 45 minutos de la noche de ayer lunes en el barrio Altos de la Sabana, Distrito VII de Managua.

Incendio de auto Nissan en Managua: daños graves
Incendio de auto Nissan en Managua: daños graves

El vehículo es propiedad de Karen Isabel Sevilla Navas, de 19 años, quien circulaba de la empresa Kola Shaler 150 varas al Este, cuando la parte delantera del vehículo empezó a quemarse.

Miembros de los Bomberos Unidos se trasladaron al punto del siniestro para extinguir y controlar las llamas, que destruyeron parcialmente el automóvil.

Los bomberos determinaron que el incendio fue causado por el recalentamiento del alambre que va sujetado al borne positivo de la batería, el cual se encontraba flojo.

