Adulto Mayor se rindió ante la muerte en hospital tras ser atropellado por un motociclista en Ciudad Sandino

El señor Daniel Antonio López, de 62 años, falleció en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca a causa de las graves lesiones sufridas en el abdomen y diversas partes del cuerpo tras ser atropellado por un motociclista.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el hecho ocurrió la mañana del pasado sábado 17 de octubre en la Zona 9 del municipio de Ciudad Sandino, en las cercanías de su vivienda, cuando la víctima intentaba cruzar la calle.

Tras el impacto, el adulto mayor fue trasladado de urgencia al centro hospitalario capitalino, donde posteriormente se rindió ante la muerte.

Agentes de la Policía Nacional realizan las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente.