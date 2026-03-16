Bluefields: obrero resulta lesionado tras caer desde el techo de una vivienda

Carmelo Romero, de 53 años, fue llevado de emergencia al hospital regional Doctor Ernesto Sequeira Blanco, de Bluefields, luego de sufrir un accidente laboral la mañana de este lunes 16 de marzo.

Romero y otros obreros estaban cambiando el techo en una vivienda frente a la iglesia católica del barrio San Mateo, de Bluefields, cuando perdió pie y cayó al vacío.

A causa del impacto contra el suelo, Romero resultó con una posible fractura en el muslo derecho, trauma craneal, politraumatismos y trauma abdominal, siendo llevado al hospital por miembros de la Cruz Blanca.

