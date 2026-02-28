Beisbolista muere tras recibir pelotazo en la cabeza en Waslala, Caribe Norte

Un beisbolista aficionado identificado como Harvin Pérez falleció este sábado en la comunidad Kaskita, municipio de Waslala, Caribe Norte, tras recibir un pelotazo en la cabeza durante un partido de béisbol.

De acuerdo con testigos, el lanzamiento fue realizado por el pitcher Huber Martínez, mientras jugaban en el cuadro de béisbol Los Ferrufinos.

Aunque personas presentes intentaron auxiliarlo de inmediato, lamentablemente Pérez murió en el lugar, en tanto autoridades investigan las circunstancias del hecho.