type here...
Buscar
29.7 C
Managua
martes, agosto 19, 2025
Sucesos

Bebé fallece asfixiado en su casa ubicada en San Benito, Tipitapa

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un bebé de apenas un año de edad, de apellido Montes Mejía, falleció la tarde del domingo en un lamentable incidente ocurrido en su vivienda localizada en la comarca San Benito, en Tipitapa.

Sobre las circunstancias de la muerte, los vecinos del sector manejan varias versiones: la primera es que se atragantó con un dulce conocido como huevito de dinosaurio.

La segunda versión es que estaba comiendo nacatamal cuando se atoró y la tercera que estaba dormido cuando se le vino a la garganta algo que había comido y se asfixió.

Lo cierto es que cuando al lugar llegaron los bomberos para atender un llamado de emergencia, el niño ya no contaba con los signos vitales, y los padres no revelaron públicamente las circunstancias del hecho.

El lamentable hecho ha dejado consternados a familiares y vecinos, quienes no salen del asombro por la repentina partida del pequeño.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456