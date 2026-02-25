Autoridades policiales meten presos a 7 delincuentes en Masaya durante la última semana

Entre el lunes 16 y el domingo 22 de febrero, la Policía Nacional puso tras las rejas a siete sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes municipios del departamento de Masaya.

El informe oficial detalló que entre los detenidos están dos sujetos que cometieron delitos con fuerza, uno por robo con violencia, tres abastecedores de drogas y uno por violación

Los delitos fueron cometidos en los municipios de Masaya, Catarina y Nindirí, respectivamente.

Dentro de las evidencias incautadas a los abastecedores de drogas se encuentran 62.7 gramos de piedras de crack.

Con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de las familias y comunidades, durante la semana, la Policía intensificó sus acciones de prevención y persecución del delito en todo el departamento de Masaya.

Como parte del trabajo preventivo, la Policía brindó coberturas al inicio del ciclo escolar 2026 “Mas y Más Victorias” en el departamento de Masaya garantizando la vigilancia y patrullaje a pie, motorizado y regulación de tránsito en los alrededores de los centros de estudios.

También se llevaron a cabo visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las compañeras mujeres, los accidentes de tránsito y los incendios.

Igualmente se brindó coberturas a las actividades deportivas y tradicionales y se mantuvo la regulación vehicular en los principales tramos de carreteras para reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito.

