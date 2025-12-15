Autoridades meten presos a 81 delincuentes de peligrosidad en la última semana

La Policía Nacional informó este lunes que en la semana comprendida entre el lunes 8 y el domingo 14 de diciembre se registraron 91 delitos relevantes, entre estos, tres homicidios, 23 asaltos, 41 robos con fuerza y 24 robos con violencia.

La comisionada Karen Obando García, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que como resultado de la persecución del delito en la semana se capturó a 58 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en los municipios del departamento de Managua.

Entre los arrestados está un sujeto por muerte homicida, 18 por cometer asaltos, ocho por robo con violencia, 30 por robs con fuerza y uno por abastecimiento de drogas.

Igualmente, en los departamentos fueron apresados 23 sujetos por cometer diferentes delitos.

Ente los detenidos en los departamentos están 2 por homicidios en Nueva Segovia y Rivas; siete por robo con intimidación en Chinandega y León; dos por robos con fuerza en León y el Triángulo Minero y 12 por abastecimiento de drogas en Masaya, León, Chontales, Triángulo Minero y Caribe Norte.

Como evidencias, en los departamentos fueron incautados 255 gramos de cocaína, 624 gramos de crack, tres 3 celulares y dos armas de fuego.

