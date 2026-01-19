Arrestan a mujer que estafaba a comerciantes con falsas campañas de salud en Matagalpa

Las autoridades policiales presentaron este lunes a Sharon Katerine Mendoza Rodríguez, de 36 años, quien fue acusada de estafar a dueños de negocios en el municipio de El Tuma–La Dalia, Matagalpa, utilizando documentos falsos.

Detienen a mujer por estafa con falsos proyectos de salud

Según las investigaciones de la Policía, la mujer utilizaba papelería con logotipos del Ministerio de Salud y sellos de otras instituciones del Estado, con los que ofrecía supuestos proyectos y campañas de salud.

Entre las estafas, Mendoza Rodríguez pedía 2,400 córdobas para la elaboración de mantas promocionales de campañas de higiene y salud en las que se mencionaría el nombre del negocio que apoyaba, lo cual era falso.

La sospechosa fue detenida el pasado viernes en el barrio El Recreo, frente al Mercado Municipal de La Dalia.

Actualmente enfrenta cargos por falsificación de documentos y usurpación de funciones públicas, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas.

La Policía Nacional exhortó a la población y a los comerciantes a verificar la autenticidad de documentos y credenciales antes de realizar cualquier aporte económico en nombre de instituciones del Estado.

