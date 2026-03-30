Arrestan a delincuente que asesinó a hombre que le dio posada en El Castillo, Río San Juan

La Policía Nacional presentó este lunes a Francisco Javier Hernández Luques, de 20 años, quien fue señalado de asesinar a Juan Bautista Suárez Rayo, de 44, en El Castillo, Río San Juan.

Juan Bautista Suárez Rayo, de 44 años

El crimen ocurrió el 8 de febrero de 2026, cuando el sujeto llegó a pedirle posada a la víctima en su vivienda en la comarca Nueva Samaria, y luego por rencillas personales le disparó con un rifle calibre 22.

El cuerpo fue examinado por el médico forense del municipio El Castillo, quien dictaminó que como causa de muerte shock hipovolémico a causa de la herida ocasionada con el arma de fuego.

Aunque Francisco Hernández huyó del lugar de forma inmediata tras cometer el crimen, ayer domingo fue capturado en la comunidad Las Azucenas, municipio de San Carlos, y puesto a la orden de las autoridades competentes.

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