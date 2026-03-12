Acusan en juzgados de Masaya a uno de los delincuentes que asaltó a cambista en el Día de la Mujer

En el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Masaya fue acusado el sujeto Armando José Garay Urbina, de 64 años, uno de los sujetos que la mañana del domingo 8 de marzo asaltó al cambista Ramón Ernesto López Rodríguez, de 62 años.

Armando José Garay Urbina, de 64 años

La Policía Nacional informó que Armando José Garay Urbina andaba acompañado del sujeto Darwin Alexander Juárez Santamaría, de 28 años, al momento de amenazar con un cuchillo al cambista y despojarlo de 18 mil 740 córdobas.

El robo con intimidación fue cometido por los dos delincuentes en la calle Sergio Delgadillo, del barrio San Jerónimo, de donde luego los sujetos huyeron a bordo de una motocicleta color azul, que tenían estacionada a unos 20 metros.

Darwin Alexander Juárez Santamaría, de 28 años

El delincuente Armando José Garay fue capturado en el mercado Iván Montenegro, de Managua, y al momento de su detención, se le ocuparon como evidencias la motocicleta, un casco y un cuchillo, utilizados para cometer el delito.

El detenido ya cuenta con antecedentes por robos con violencia e intimidación y portación ilegal de armas de fuego, en Masaya y Managua, y de momento está siendo acusado sólo mientras las autoridades logran la captura de Darwin Alexander Juárez Santamaría, el otro asaltante, que también tiene amplio récord delictivo.