Acuchillan a dos jóvenes matando a uno y dejando grave a otro en San Juan de Río Coco

Víctima de varias cuchilladas fue asesinado el pasado domingo el joven Holman Uriel Martínez Díaz, de 20 años, al ser atacado por sujetos desconocidos en la comunidad Cerro Blanco, San Juan de Río Coco, Madriz.

Hollman Urie recibió varias cuchilladas en la espalda, que le provocaron la muerte casi de forma inmediata. El joven iba con su amigo Engel Josué Tercero Espinoza, de 22 años, quien también fue acuchillado, pero sobrevivió al ataque.

Engel Josué se encuentra internado en cuidados intensivos en el hospital primario Luis Felipe Moncada.

Las primeras pesquisas policiales indican que ambos jóvenes fueron atacados por un grupo de sujetos que intentaron robarles sus pertenencias.

