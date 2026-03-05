Acoyapa: Capturan a sujeto que ultimó a un adulto mayor al mediar en pleito ajeno

El sujeto Herardino Boanerge Rodríguez, de 41 años, fue presentado este jueves por las autoridades policiales tras ser capturado por el homicidio del señor Denis Antonio Mejía Sandoval, de 58 años.

Detenido Herardino Boanerge Rodríguez, de 41 años

Rodríguez fue detenido la tarde del lunes en la comunidad El Chinal, después de haber atacado con un machete a Denis Mejía, en el sector de Burro Negro, en la comarca Las Pavas, de Acoyapa, Chontales, la madrugada del domingo.

Los informes indican que Denis estaba acostado en su casa en la finca La Esperanza, cuando escuchó que afuera había una fuerte discusión, por lo que salió a separar a los contendientes para evitar una desgracia.

Sin embargo, en ese momento Herardino Boanerge Rodríguez desenvainó un filoso machete y se lo descargó con fuerza a Denis en el pecho, causándole una enorme herida.

A pesar de que Denis Mejía fue llevado a al hospital de Juigalpa, de manera casi inmediata, los esfuerzos médicos por salvarle la vida resultaron infructuosos ante la gravedad de la herida.

El detenido ya fue puesto a la orden de las autoridades correspondientes para ser acusado por el delito de homicidio.

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