5 personas fallecen por distintas dolencias en hospital capitalino

En el hospital Antonio Lenin Fonseca fallecieron cinco personas, en las últimas 24 horas, luego de batallar contra distintas enfermedades durante distinto tiempo.

Entre los fallecidos esta la señora Clementina Ramírez, originaria de Bilwi, Puerto Cabezas, en la Costa Caribe Norte.

También fallecieron los capitalinos Yader José Martínez Silva, Darling Rodríguez, Ana María Hidalgo Velázquez y Douglas Misael Calero Aguilar.

Los familiares retiraron sus cuerpos para velarlos y después darles cristiana sepultura.

